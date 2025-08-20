Costume & Società Economia IN EVIDENZA

Voucher scuola, la Regione ha stanziato 19 milioni: pubblicate le graduatorie per l’anno 2025-2026

DiRaimondo Bovone

Ago 20, 2025 , , , ,

Gli uffici regionali hanno concluso, prima di Ferragosto, le procedure per l’assegnazione del voucher scuola, il contributo alle famiglie degli studenti per le spese dell’istruzione scolastica obbligatoria.
Le domande pervenute agli uffici regionali sono state 115.743, di cui 4.906 per il voucher A (spese di iscrizione e frequenza), e  110.837 per il voucher B (spese per libri di testo, materiali e trasporti).
Le domande ammesse per il voucher A (ISEE pari a 18.808 euro) sono 4.591, di cui 2.968 risultano finanziate per l’importo di 4.478.445 euro. 
Le domande ammesse per il voucher B (ISEE pari a 7.504 euro) sono 108.529, di cui 42.284 sono finanziate per l’importo totale di 14.667.124 euro. 

Quindi, in totale, il voucher scuola conta su una dotazione finanziaria complessiva di 19.145.569 euro.
I contributi saranno erogati in ordine di graduatoria, fino a esaurimento delle risorse disponibili. L’importo sarà reso disponibile sulla tessera sanitaria in tempo utile per gli acquisti dei beni o dei servizi.
Entro il 5 settembre, i beneficiari riceveranno da Edenred Italia una e-mail con il PIN e tutte le informazioni necessarie per utilizzare il voucher.

Per consultare le graduatorie, sito web della Regione Piemonte alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2025-2026
oppure collegarsi al portale PiemonteTu, sezione Istruzione: https://secure.sistemapiemonte.it/asturd/home scegliendo l’opzione “verifica stato domanda”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Sport

Domani la Vuelta parte dal Piemonte: grande festa ai Musei Reali. Ingresso gratuito

Ago 20, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Papa Leone XIV: “C’è speranza per la pace, ma bisogna ancora lavorare molto”

Ago 20, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 20 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 19, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Sport

Mondiali di canoa, Antonio Rossi: “Per me ha grande significato, è una bella emozione”

Ago 20, 2025
Costume & Società Economia IN EVIDENZA

Voucher scuola, la Regione ha stanziato 19 milioni: pubblicate le graduatorie per l’anno 2025-2026

Ago 20, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Sport

Domani la Vuelta parte dal Piemonte: grande festa ai Musei Reali. Ingresso gratuito

Ago 20, 2025 Raimondo Bovone
Sport

Idroscalo di Milano: al via i Mondiali di canoa

Ago 20, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x