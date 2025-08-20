Voucher scuola, la Regione ha stanziato 19 milioni: pubblicate le graduatorie per l’anno 2025-2026

Gli uffici regionali hanno concluso, prima di Ferragosto, le procedure per l’assegnazione del voucher scuola, il contributo alle famiglie degli studenti per le spese dell’istruzione scolastica obbligatoria.

Le domande pervenute agli uffici regionali sono state 115.743, di cui 4.906 per il voucher A (spese di iscrizione e frequenza), e 110.837 per il voucher B (spese per libri di testo, materiali e trasporti).

Le domande ammesse per il voucher A (ISEE pari a 18.808 euro) sono 4.591, di cui 2.968 risultano finanziate per l’importo di 4.478.445 euro.

Le domande ammesse per il voucher B (ISEE pari a 7.504 euro) sono 108.529, di cui 42.284 sono finanziate per l’importo totale di 14.667.124 euro.

Quindi, in totale, il voucher scuola conta su una dotazione finanziaria complessiva di 19.145.569 euro.

I contributi saranno erogati in ordine di graduatoria, fino a esaurimento delle risorse disponibili. L’importo sarà reso disponibile sulla tessera sanitaria in tempo utile per gli acquisti dei beni o dei servizi.

Entro il 5 settembre, i beneficiari riceveranno da Edenred Italia una e-mail con il PIN e tutte le informazioni necessarie per utilizzare il voucher.

Per consultare le graduatorie, sito web della Regione Piemonte alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2025-2026

oppure collegarsi al portale PiemonteTu, sezione Istruzione: https://secure.sistemapiemonte.it/asturd/home scegliendo l’opzione “verifica stato domanda”.