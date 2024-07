Diga foranea di Genova, entro fine anno la posa di dodici cassoni

ROMA (ITALPRESS) – Nel cantiere di Vado Ligure proseguono i lavori per la realizzazione della nuova diga foranea di Genova, con la posa del terzo cassone nel fondale al largo della città, prevista a fine luglio. Il Consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, prevede di completare l’opera entro novembre 2026. Il cassone, il terzo degli oltre 90 che comporranno i primi 4 dei 6 km complessivi dell’opera, è realizzato nei cantieri galleggianti allestiti nel porto di Vado, è alto 21,7 metri, lungo 40 metri e largo 25, per un peso di circa 10mila tonnellate. Entro fine di quest’anno saranno posati in totale 12 cassoni. In parallelo il Consorzio procede con il versamento del materiale ghiaioso per il consolidamento delle fondamenta della diga. Finora sono state posate oltre 1,5 milioni di tonnellate di ghiaia e sono state realizzate quasi 6.000 colonne sommerse. Il tutto nel rispetto dell’ecosistema marino. La diga è una delle opere che candidano la città a diventare un grande hub logistico europeo per il commercio e garantirà l’ingresso nel porto di Genova di navi lunghe fino a 400 metri. Fonte immagini: Webuild

abr/mrv