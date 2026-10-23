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Napoli: 10 indagati per traffico di opere d’arte false dell’800

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Ott 23, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – Vasto blitz dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale (TPC), che hanno eseguito perquisizioni e sequestri in 24 città italiane a carico di 41 persone, tra cui antiquari, commercianti e restauratori. L’operazione, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, mira a contrastare un’organizzazione criminale dedita al traffico nazionale e internazionale di quadri falsi attribuiti a pittori dell’Ottocento napoletano, in particolare a Vincenzo Irolli. L’inchiesta conta al momento 10 indagati accusati a vario titolo di associazione per delinquere, contraffazione di opere d’arte, ricettazione ed esportazione illecita di beni culturali.

pc/azn
(Fonte video: Carabinieri)

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