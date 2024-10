Il ministro della Difesa Crosetto: “Le scelte di Israele sono un’incognita per tutti”

ROMA (ITALPRESS) – “L’eliminazione di Nasrallah è stata un punto di svolta, forse di non ritorno. Non è adesso facile fare previsioni attendibili. Le scelte di Israele sono un’incognita per l’intera comunità internazionale e l’intervento di Netaniahu all’Onu non lascia ottimisti”.

Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.

“Tra attacchi e contrattacchi, Israele eHezbollah continuano a muoversi su un filo sottilissimo. Mai come ora il rischio di un conflitto aperto sul campo è diventato reale. Il livello di rischio per i nostri militari in Libano non è aumentato perché non sono obiettivo di attacchi diretti di nessuna delle due parti. Ma in Medio Oriente è in corso una drammatica escalation che vede coinvolti anche civili inermi. Stiamo lavorando ad una soluzione diplomatica che, seppur difficile, è l’unica possibile”, ha concluso Crosetto.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).