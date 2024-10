L’anno scolastico è partito con importanti novità ad Alexandria International School, l’istituto scolastico d’eccellenza, da tempo punto di riferimento per le famiglie del territorio alessandrino, che dal 2023 fa parte del Gruppo internazionale ISP, attivo nel settore dell’educazione premium con più di 86 scuole in 24 Paesi del Mondo.

Dallo scorso agosto la nuova Head of School è la dottoressa Emanuela Abbate, che ha una eccellente leadership educativa maturata attraverso numerosi e importanti incarichi ricoperti nel corso degli anni, tra cui quello di Preside della Scuola Internazionale Sacro Cuore e Direttore degli studi presso alcuni British Institutes. La dottoressa Abbate, che ha conseguito un Master in letteratura presso l’Università di Bologna e un Trinity Diploma in TESOL, vanta una solida esperienza nel coordinamento di programmi educativi, nella formazione degli insegnanti e nello sviluppo di metodologie didattiche innovative e ha ottenuto diverse certificazioni in ambito tecnologico e nella gestione educativa.

Affianca la nuova Direttrice, con il ruolo di School Operations Director, Francesco Bonadeo, il precedente proprietario di Alexandria International School. La presenza di Francesco Bonadeo, con la sua profonda conoscenza del patrimonio e della storia dell’istituto, sosterrà Alexandria International School nella sua nuova e cruciale fase di sviluppo e crescita.

Il primo appuntamento per incontrare la Direttrice e lo staff sarà il 19 ottobre prossimo, in occasione dell’Open day in programma dalle ore 9 alle 12 e dedicato a tutti i cicli educativi, dal nido alle superiori. Questo il saluto di Emanuela Abbate: “È una gioia iniziare il mio percorso come nuova Direttrice di Alexandria International School. Sono entusiasta di lavorare insieme agli studenti, alle famiglie e al personale che nel tempo hanno dato vita a una realtà educativa solida, inclusiva e di respiro internazionale, per costruire un anno scolastico ricco di innovazione e crescita”.

L’iscrizione all’open day è possibile tramite il seguente link: https://www.alexandriainternationalschool.org/events/2024/10/19/open-day_3.html