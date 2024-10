Nidec Conversion e Y3K hanno ufficialmente presentato, settimana scorsa, presso l’HUB logistico GLS di Alessandria (Quartiere Cristo) alla presenza di 100 invitati, il 1° progetto di Smart e-Mobility Solution, che mira a rendere sostenibili ed energeticamente autosufficienti strutture di logistica, parchi flotte e servizi di ricarica per veicoli elettrici. L’evento ha segnato i primi 6 mesi di attivazione della piattaforma di Smart e-Mobility Solution nelle tre sedi GLS piemontesi (Biella, Vercelli, Alessandria).

Il progetto

Lo Smart e-Mobility Solution proposto dalle due aziende permette l’integrazione tra i sistemi di ricarica con fotovoltaico, il battery storage e il servizio completo di noleggio, monitoraggio ed assistenza H24/7 di veicoli commerciali elettrici (Full Electric).

La collaborazione iniziò nel 2022, partendo dall’esigenza di rendere efficiente e sostenibile la ricarica dei mezzi noleggiati da Y3K, per i siti GLS destinati alla consegna di merci nel corto e medio raggio, che percorrono circa 200 km al giorno. L’installazione di pannelli fotovoltaici ha permesso a Nidec di creare una piattaforma di e-Mobility polifunzionale, che consente la ricarica veloce e la ricarica notturna lenta, il tutto con l’utilizzo quasi esclusivo di energia autoprodotta al 100% green proveniente dai pannelli fotovoltaici.

La tecnologia

La Smart e-Mobility Solution è ora completamente in funzione in 3 delle 5 strutture di logistica di GLS in Piemonte (Biella, Vercelli, Alessandria più Alba e Asti), con l’obiettivo di coprirle tutte entro fine 2025. L’innovazione risiede nella struttura stessa della piattaforma: un container diviso in 2 ambienti: le batterie e la conversione energetica. Quest’ultima utilizza l’energia solare raccolta dai pannelli fotovoltaici e, solo nei mesi invernali o in caso di emergenza, usufruisce della rete elettrica generale, il cui impianto non viene modificato al momento dell’installazione.

Tale processo rende la struttura sostenibile e autosufficiente da 9 a 12 mesi all’anno, grazie all’accumulo di energia solare dall’impianto fotovoltaico. Ad oggi, nei 3 siti in funzione, sono stati generati e gestiti dalla Smart eMobility Solution circa 500 MWh, permettendo ai mezzi di percorrere 823.000 km a emissioni zero ed evitando la dispersione di 626 tonnellate di CO2.Il risparmio energetico ha coinvolto tutti i servizi dei siti (illuminazione, condizionamento, macchinari e sistema informativo, etc.) che hanno usufruito dell’alimentazione della piattaforma di Nidec.

La missione

Nidec Conversion e Y3K puntano a diffondere queste tecnologie, e il modello di business ad esse associato, tra le aziende che impiegano ampie flotte di veicoli elettrici. Oltre a ridurre le emissioni di CO2 a favore di una maggiore sostenibilità ambientale dei siti operativi, queste aziende beneficeranno anche dei costi di gestione ridotti nel medio-lungo periodo, grazie all’autoconsumo della piattaforma e alla rapidità di realizzazione, installazione e attivazione dei sistemi di Smart e-Mobility Solution.

Le parole

Roberto Molino, fondatore di Y3K e CEO dei 5 siti GLS: “Sinergia e condivisione di obiettivi: questo sta alla base del rapporto tra noi e Nidec. Spero che il traguardo raggiunto sia solo il primo di tanti, con la prospettiva di far conoscere a sempre più aziende l’importanza e i vantaggi della transizione energetica, in cui crediamo fermamente e investiamo da anni”.

Claudio Fapanni, direttore sviluppo e vendite di Nidec Conversion: “Crediamo molto nella possibilità di diffondere tecnologie che supportino il percorso di transizione energetica delle aziende, e la nostra Smart e-Mobility Solution è una prova tangibile di quanto si possa fare per il pianeta con le innovazioni giuste. Fino dal primo incontro col dr. Molino abbiamo condiviso una visione di sostenibilità ambientale e siamo entusiasti del percorso svolto con il partner Y3K”.