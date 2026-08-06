Attualità IN EVIDENZA Politica

Covid, Conte: “Piano pandemico 2006 inadeguato, virus senza precedenti”

Di

Ago 6, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Il Piano pandemico del 2006 ha rappresentato una risposta totalmente inadeguata, perchè ci trovavamo dinanzi a un virus senza precedenti: non a caso la comunità scientifica internazionale ha predisposto uno strumento di risposta specificamente modellato sul Covid; tale strumento ha contemplato azioni anche non previste, come ad esempio le zone rosse”. Lo ha detto il leader M5s ed ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte in audizione presso la commissione Covid. “Ogni provvedimento di gestione della pandemia, a partire dallo stato di emergenza è passato dal vaglio del ministero della Salute e degli esperti: i vaccini antinfluenzali presenti nel Piano del 2006 non avrebbero avuto nessuna efficacia contro il Covid”.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Sardegna, Piu “Provinciale Monte Pino riapre dopo 13 anni, opera fondamentale”

Ago 7, 2026
IN EVIDENZA

Varese, Gdf intensifica i controlli ai distributori di carburante, 6 multati

Ago 7, 2026
IN EVIDENZA

Livorno, nascondevano la droga in un frigorifero. Due arresti

Ago 7, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Sardegna, Piu “Provinciale Monte Pino riapre dopo 13 anni, opera fondamentale”

Ago 7, 2026
IN EVIDENZA

Varese, Gdf intensifica i controlli ai distributori di carburante, 6 multati

Ago 7, 2026
IN EVIDENZA

Livorno, nascondevano la droga in un frigorifero. Due arresti

Ago 7, 2026
Costume & Società Cucina Video

Ricetta: un’insalata di polpo e patate

Ago 7, 2026