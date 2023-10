Consulta per l’Ambiente del Comune di Alessandria: adesioni entro martedì 10 ottobre 2023

Il Consiglio Comunale di Alessandria, con apposita delibera, ha istituito il regolamento per la costituzione della “Consulta per l’Ambiente del Comune di Alessandria”, organismo autonomo di consultazione da parte dell’Amministrazione Comunale, per integrare e arricchire le proposte degli organi del Comune con l’apporto delle sue competenze specifiche in tema di Ambiente.

Le associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Libere Forme Associative e/o Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in coerenza statutaria con il tema dell’Ambiente, sono invitate a far pervenire entro martedì 10 ottobre 2023 i nominativi dei propri rappresentanti (con eventuale indicazione dei supplenti), quali designati a far parte della Consulta Comunale per l’Ambiente.

Modalità di presentazione:

a mano all’Ufficio Protocollo (Palazzo Comunale, Piazza della Libertà n. 1 – Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00);

(Palazzo Comunale, Piazza della Libertà n. 1 – Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00); a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Alessandria (Ufficio Protocollo, Piazza della Libertà n. 1 – 15121 Alessandria);

al Comune di Alessandria (Ufficio Protocollo, Piazza della Libertà n. 1 – 15121 Alessandria); tramite posta elettronica all’indirizzo [email protected] (nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura Consulta Comunale per l’Ambiente”);

all’indirizzo (nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura Consulta Comunale per l’Ambiente”); tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] (nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la dicitura “Candidatura Consulta Comunale per l’Ambiente”).

Per informazioni e modulistica consultare il link: www.comune.alessandria.it/consulta-comunale-ambiente