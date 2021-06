Consegnato il dossier sulla Cittadella al Ministro del Turismo Garavaglia

Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia è stato il protagonista della visita istituzionale alla Città di Alessandria nell’ambito di una giornata interamente dedicata al territorio piemontese.

Prima di iniziare la visita, il Ministro ha accolto l’invito del Sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, a visitare il “Marengo Museum” in occasione dell’imminente rievocazione della storica battaglia napoleonica.

Presso Palazzo di Città, il Ministro, accompagnato dal Presidente della Regione, Alberto Cirio, dall’Assessore Regionale alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio, dal Sindaco e dall’Assessore Comunale al Turismo, Commercio e Marketing Territoriale, Mattia Roggero, ha incontrato le Associazioni di Categoria per un approfondimento sulle strategie più opportune per sviluppare un’azione di “incoming” turistico-territoriale in grado di mettere al centro Alessandria, per le sue eccellenze e quale porta del Monferrato patrimonio dell’Unesco.

Sempre a Palazzo di Città il Ministro del Turismo ha anche incontrato le Agenzie turistiche locali, ascoltando la problematiche di questo specifico settore nell’attuale fase di progressiva uscita dall’emergenza pandemica e sottolineando le potenzialità anche per Alessandria di questo importante comparto economico.

La visita del Ministro Garavaglia si è conclusa presso la Cittadella, con la presentazione delle peculiarità storico-architettoniche di questo Complesso Monumentale e un confronto finale con i giornalisti intervenuti.

L’Amministrazione Comunale è grata alla Presidenza della Regione Piemonte e al suo Assessorato al Turismo per aver promosso questa importante occasione d’incontro con il Ministro a cui è stato anche consegnato un dossier contenente i principali obiettivi strategici nell’ambito della promozione turistico-territoriale e della valorizzazione delle eccellenze di Alessandria.