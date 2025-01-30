Expo di Osaka: Confindustria Piemonte presenta innovazione ed eccellenza

OSAKA (ITALPRESS) – Dal Piemonte al Giappone per rafforzare i legami economici. Questo l’obiettivo della missione di sistema organizzata da Confindustria Piemonte, al fianco di quella della Regione, all’Expo di Osaka. I settori coinvolti rappresentano l’eccellenza del tessuto produttivo piemontese: componentistica elettronica e progettazione di sistemi, materie plastiche e automotive, lubrificanti e grassi, manifattura metallica, termotecnica e chimica. E ancora: consulenza, servizi aziendali e formazione, biotech, produzione vinicola, sicurezza e ambiente, attività minerarie.

mgg/azn

