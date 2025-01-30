Il ministro Tajani: “Bene il piano USA per Gaza, spero nella luce in fondo al tunnel”

ROMA (ITALPRESS) – Il piano annunciato da Trump “mi pare un importante passo in avanti, perché ha raccolto il consenso di Netanyahu e di tanti Paesi arabi. Questo significa che può procedere nella direzione della pace, arrivare ad un cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi, al ritiro delle truppe israeliane e alla liberazione dei prigionieri palestinesi. Se Hamas dirà sì, ci sarà la luce in fondo al tunnel”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i cronisti a margine di un evento. xb1/ads/mca1

Navigazione articoli