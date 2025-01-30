Economia IN EVIDENZA

Il ministro Giorgetti: “Il turismo sostiene il PIL, crescita lineare”

Di

Set 30, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Il turismo negli anni scorsi ha avuto un ruolo di stabilizzazione economica: a fronte delle difficoltà sulle catene globali del valore, che si sono ripercosse sulla manifattura, il turismo ha sostenuto l’andamento del PIL, registrando una crescita lineare. Questa tendenza è confermata dai dati del 2025”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Global Summit 2025. “In un quadro internazionale incerto, i soggiorni in Italia sono aumentati del 6,22% rispetto al 2024, con una crescita delle presenze sia italiane sia straniere”.
Il ministro dell’Economia ha poi ricordato come “sempre più persone, proprio grazie al turismo, abbiano trovato nuove opportunità di lavoro. La priorità oggi è lavorare sulla qualificazione del settore, sulla mobilitazione di investimenti pubblici e privati, per incrementare il valore aggiunto delle attività turistiche. Si deve puntare su investimenti infrastrutturali, formazione e digitalizzazione”.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Confindustria Piemonte a Osaka, innovazione ed eccellenza all’Expo

Set 30, 2025
Esteri IN EVIDENZA Video

Il ministro Tajani: “Bene il piano USA per Gaza, spero nella luce in fondo al tunnel”

Set 30, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Flotilla, il vice-premier Tajani: “Ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano”

Set 30, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Crosetto “Tregua vicina grazie a piano Usa, Flottilla ne prenda atto”

Set 30, 2025
TOP NEWS

Urso e Pichetto a Ue “Difendere competitività industrie energivore”

Set 30, 2025
Economia IN EVIDENZA

Il ministro Giorgetti: “Il turismo sostiene il PIL, crescita lineare”

Set 30, 2025
IN EVIDENZA

Confindustria Piemonte a Osaka, innovazione ed eccellenza all’Expo

Set 30, 2025