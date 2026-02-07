Caltanissetta: coltivavano e vendevano marijuana, 5 arresti

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta hanno arrestato cinque persone, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, dovendo espiare pene residue comprese tra i cinque e i dieci anni di reclusione. I destinatari del provvedimento, due originari di Riesi e tre della provincia di Palermo, sono stati condannati con sentenza definitiva per associazione a delinquere finalizzata alla coltivazione e al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Le operazioni sono state eseguite con il supporto dei militari delle Compagnie Carabinieri di Palermo – Piazza Verdi, Partinico e Misilmeri.

(Fonte video: Carabinieri)