Attualità Cronaca Video

Caltanissetta: coltivavano e vendevano marijuana, 5 arresti

Di

Feb 7, 2026


CALTANISSETTA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta hanno arrestato cinque persone, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, dovendo espiare pene residue comprese tra i cinque e i dieci anni di reclusione. I destinatari del provvedimento, due originari di Riesi e tre della provincia di Palermo, sono stati condannati con sentenza definitiva per associazione a delinquere finalizzata alla coltivazione e al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Le operazioni sono state eseguite con il supporto dei militari delle Compagnie Carabinieri di Palermo – Piazza Verdi, Partinico e Misilmeri.

tvi/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Catanzaro: tentato furto nella chiesa di Petronà, 2 arresti

Feb 7, 2026
Attualità Cronaca Video

Palestrina: scoperta area per smembrare auto rubate, 2 denunciati

Feb 7, 2026
Attualità Cronaca Video

Catania: arrestato 35enne che aveva 4 kg di cocaina in macchina

Feb 7, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Zelensky “Attacco dei russi con più di 400 droni e circa 40 missili”

Feb 7, 2026
IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 7/2/2026

Feb 7, 2026
IN EVIDENZA

Difesa, Rauti “IA sfida delle sfide, l’Artico determina gli equilibri globali”

Feb 7, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Next Gen alla prova sarda contro la Torres dell’eterno Alfonso Greco

Feb 7, 2026 Raimondo Bovone