Attualità Cronaca Video

Catania: arrestato 35enne che aveva 4 kg di cocaina in macchina

Di

Feb 7, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 35 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L’operazione si inserisce nell’ambito delle ordinarie e periodiche attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga condotte dalla Squadra Mobile etnea. La droga, immediatamente sottoposta a sequestro, aveva un peso complessivo di circa quattro chilogrammi. Alla luce di quanto emerso, il 35enne è stato tratto in arresto.

tvi/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Catanzaro: tentato furto nella chiesa di Petronà, 2 arresti

Feb 7, 2026
Attualità Cronaca Video

Palestrina: scoperta area per smembrare auto rubate, 2 denunciati

Feb 7, 2026
Attualità Cronaca Video

Caltanissetta: coltivavano e vendevano marijuana, 5 arresti

Feb 7, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Zelensky “Attacco dei russi con più di 400 droni e circa 40 missili”

Feb 7, 2026
IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 7/2/2026

Feb 7, 2026
IN EVIDENZA

Difesa, Rauti “IA sfida delle sfide, l’Artico determina gli equilibri globali”

Feb 7, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Next Gen alla prova sarda contro la Torres dell’eterno Alfonso Greco

Feb 7, 2026 Raimondo Bovone