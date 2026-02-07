Attualità Cronaca Video

Catanzaro: tentato furto nella chiesa di Petronà, 2 arresti

Feb 7, 2026


CATANZARO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Petronà (Cz) hanno arrestato in flagranza di reato due uomini del posto, di 48 e 41 anni, gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso ai danni della Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo Apostoli e di resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla notte del 1° febbraio 2026. A seguito del giudizio di convalida, per entrambi è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

(Fonte video: Carabinieri)

