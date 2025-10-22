Attualità Economia Science & Technology

Cina: nel Paese oltre 10.000 aziende di realtà virtuale

Di

Ott 22, 2025

NANCHANG (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Alla fine del 2024, la Cina contava più di 10.000 aziende operanti nel settore della realtà virtuale (VR), secondo la Conferenza mondiale sull’industria VR (WCVRI) 2025, che si è conclusa lunedì a Nanchang, capoluogo della provincia orientale cinese del Jiangxi.
Xie Shaofeng, ingegnere capo del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione della Cina, ha dichiarato che il settore della realtà virtuale del Paese ha inizialmente stabilito un sistema industriale autosufficiente, un ecosistema di applicazioni diversificato e integrato, e un’ecologia industriale relativamente completa.
Sono stati ottenuti risultati positivi nelle tecnologie fondamentali d’avanguardia, nello sviluppo degli standard e nell’integrazione tecnologica, ha aggiunto Xie.
Negli ultimi anni, la Cina ha formulato oltre 30 standard nazionali e guidato la creazione di quasi 10 standard internazionali in campi chiave come gli esseri umani digitali virtuali e le apparecchiature terminali VR, che hanno contribuito a guidare e garantire lo sviluppo standardizzato dell’industria.
Ospitata dal governo provinciale del Jiangxi, sei edizioni della WCVRI si sono svolte a Nanchang fino ad oggi.
Foto: Xinhua
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 23 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società Video

Il treno come metafora di vita in un documentario del Gruppo FS

Ott 22, 2025
Attualità IN EVIDENZA Mondo

Cina: 93 milioni di passeggeri in 7 anni sul ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao

Ott 22, 2025

Ti sei perso...

Calcio Sport

Champions League: l’Atalanta pareggia in casa, 0-0 con lo Slavia Praga

Ott 23, 2025
Calcio Sport

Champions League: Juve battuta 1-0 al Bernabeu, la decide Bellingham

Ott 23, 2025
IN EVIDENZA Sport Video

Il ministro Abodi: “Lo stop alle trasferte di tifosi sia elemento di responsabilizzazione”

Ott 23, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 23 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 22, 2025 Raimondo Bovone