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Cina, ecco i fattori che guidano la rapida ascesa del Paese nel settore robotico

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Mar 17, 2026


Quando decine di robot umanoidi hanno praticato le arti marziali al Gala per la Festa di primavera 2026, in Cina, lo spettacolo ha immediatamente catturato l’attenzione globale, lasciando il pubblico di tutto il mondo a bocca aperta. Dietro lo spettacolo si cela il rapido progresso dell’intelligenza integrata: progressi nell’equilibrio, nel coordinamento e nella percezione, fattori che ora stanno portando questi robot dalle esibizioni alla produzione. (XINHUA/ITALPRESS).

mec/sat/mca2
(Fonte video: Xinhua)

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