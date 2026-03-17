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Mattarella “I media non spettacolarizzino le tragedie”

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Mar 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Questa è un’occasione per ringraziarvi per il lavoro che svolgete e vorrei far mio l’augurio di Papa Leone, quello di raffigurare le tragedie che si intensificano non in modo spettacolare ma come informazione che trasmette una correttezza di notizie per telespettatrici e telespettatori. Tra tante difficoltà, insidie, false notizie diffuse, anche sulla guerra in questo periodo, svolgete un ruolo di garanzia, di libertà, di fondamentale sostegno alla vita democratica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro al Quirinale con la redazione del Tg2 per il cinquantesimo della fondazione.

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(Fonte video: Quirinale)

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