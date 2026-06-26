Attualità Cronaca Esteri

Cina: da inizio anno sequestrate 4 tonnellate di droga alle frontiere

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Giu 26, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Da inizio anno, le autorità cinesi per l’immigrazione hanno sequestrato complessivamente 4,07 tonnellate di droga in 186 casi legati al traffico di stupefacenti presso valichi e aree di frontiera, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.
Nel corso delle operazioni sono stati fermati in totale 243 sospettati, ha dichiarato l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA).
Negli ultimi anni, le autorità cinesi per l’immigrazione hanno mantenuto una linea dura nella lotta ai reati legati alla droga lungo i confini, facendo leva sulle applicazioni basate sui big data per colpire organizzazioni e reti di trafficanti.
La NIA ha affermato che continuerà a migliorare la rete multidimensionale di prevenzione e controllo e il sistema di governance antidroga per i valichi e le aree di frontiera della Cina.
Le autorità per l’immigrazione potenzieranno inoltre le loro strategie e tecniche di contrasto al traffico di droga, portando avanti una campagna speciale antidroga e rafforzando la cooperazione nell’applicazione delle leggi con vari Paesi e regioni per bloccare il traffico di droga alle frontiere, ha concluso la NIA.
-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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