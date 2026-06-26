Attualità IN EVIDENZA Salute Video

Il governatore Cirio: “In Piemonte il piano qualità dell’aria senza stop a Euro 5”

Di

Giu 26, 2026
Il presidente Alberto Cirio
TORINO (ITALPRESS) – “Lo scorso anno abbiamo avviato il lavoro della Struttura speciale con l’obiettivo di scongiurare il blocco dei veicoli Diesel Euro 5, ovvero circa 307.000 auto in tutto il Piemonte. E’ stato fatto un grande lavoro tecnico e scientifico e, oggi, approviamo l’aggiornamento del Piano regionale di qualità dell’aria per rafforzare e anticipare alcune delle misure già previste, introducendo azioni innovative e scientificamente validate, in grado di garantire una riduzione delle emissioni equivalenti a quella che sarebbe derivata dal blocco strutturale degli Euro 5. Siamo la prima Regione tra quelle del Bacino Padano che centra questo obiettivo e riesce a coniugare il rispetto dei parametri emissivi, stabiliti dall’Europa, con azioni sostenibili e senza penalizzare famiglie e imprese”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. “La nostra strategia, scientifica e validata, punta su innovazione, tecnologia, incentivi e ricerca: dall’utilizzo dei carburanti rinnovabili alle nuove sperimentazioni per l’abbattimento degli inquinanti, fino agli interventi sul riscaldamento domestico e sulla mobilità sostenibile. È un approccio concreto che mette insieme tutela della salute, sostenibilità ambientale e sviluppo del territorio”.sat/mca1
(Fonte video: Regione Piemonte)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Sfruttamento del lavoro: 8 arresti in 6 province, sequestrati 227.000 euro

Giu 26, 2026
Salute & Scienza Video

Salute: la cura della cataratta

Giu 26, 2026
Attualità Cronaca Video

Isole Tremiti: i Carabinieri subacquei recuperano rete a strascico di 200 kg

Giu 26, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Sfruttamento del lavoro: 8 arresti in 6 province, sequestrati 227.000 euro

Giu 26, 2026
Salute & Scienza Video

Salute: la cura della cataratta

Giu 26, 2026
Attualità IN EVIDENZA Salute Video

Il governatore Cirio: “In Piemonte il piano qualità dell’aria senza stop a Euro 5”

Giu 26, 2026
Attualità Cronaca Video

Isole Tremiti: i Carabinieri subacquei recuperano rete a strascico di 200 kg

Giu 26, 2026