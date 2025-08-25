Carcere di Vercelli: trovati droga e cellulari nelle celle

Un paio di perquisizioni condotte dalla Polizia Penitenziaria all’interno di alcune celle della Casa circondariale di Vercelli hanno portato al sequestro di droga e telefoni cellulari. Il segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Vicente Santilli, spiega: “Parliamo di due episodi distinti degli ultimi giorni. Mercoledì scorso, dentro una cella occupata da più detenuti, è stato trovato un telefono cellulare completo di Sim: nessuno dei 3 occupanti si è assunto la paternità dell’oggetto e 2 di loro, molto agitati, hanno rotto gli arredi della cella, ma la aggressività è stata fronteggiata. Un’altra perquisizione, condotta venerdì, ha portato alla scoperta di hashish in un’area comune, telefoni cellulari, cavi e chiavette USB. Mentre un detenuto ha rivendicato la proprietà di un telefono, l’altro è andato in escandescenza, portando al cambio di cella”.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, sottolinea l’insostituibile ruolo sociale del Corpo di Polizia Penitenziaria nell’ambito del sistema sicurezza della Nazione: “ ​La sfida oggi riguarda il cuore del nostro mandato istituzionale, così orgogliosamente espresso dal motto che orna il nostro fregio: Despondére spem munus nostrum: garantire e sostenere la speranza è il nostro compito, il nostro impegno, il nostro orizzonte e la nostra stella polare”.

Lo storico leader del SAPPE riconosce il cambiamento nel clima politico attuale: “Rispetto al passato, l’attuale governo e l’Amministrazione Penitenziaria hanno mostrato maggiore ascolto e sensibilità nei confronti delle criticità del settore. Ma serve uno sforzo ulteriore, perché non bastano le buone intenzioni: occorrono atti concreti, urgenti e coraggiosi”.

Capece si appella alla politica: “​Torniamo a chiedere la dotazione di strumenti di tutela e garanzia non letali, come i flash-ball ed i bola-wrap: il primo è un fucile che spara proiettili di gomma, già in dotazione alla Polizia Penitenziaria francese, mentre la seconda è un’arma di difesa che spara lacci che bloccano le gambe, anch’essa già in uso ad alcune Polizie locali di alcune città italiane”.

Il flash ball in uso alla polizia francese