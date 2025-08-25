Università e Ospedale di Alessandria: via al bando per il Corso di Infermieristica con 85 posti

L’Università del Piemonte Orientale (UPO) ha ufficialmente indetto il concorso per l’ammissione al 1° anno del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2025/2026. Sono sono disponibili 84 posti per studenti residenti in Italia e 1 posto riservato a studenti residenti all’estero.

Le domande di partecipazione al concorso potranno essere presentate entro le ore 15 di giovedì 28 agosto 2025, attraverso la procedura online: https://www.studenti.uniupo.it/Home.do.

Gli studenti saranno al centro del progetto formativo con metodologie didattiche attive, esercitazioni presso il Centro di Simulazione dell’AOU AL e impiego di simulatori ad alta fedeltà. Durante il triennio l’attività di tirocinio si svolgerà in diversi contesti ospedalieri e territoriali, in particolare presso i presidi dell’AOU AL: Ospedale Civile SS. Antonio e Biagio, Presidio Riabilitativo Teresio Borsalino e Ospedale Infantile Cesare Arrigo; presso i presidi ospedalieri dell’ASL AL di Casale Monferrato, Tortona, Novi Ligure, Acqui Terme e Ovada; nei Distretti Sanitari di Alessandria–Valenza, Casale Monferrato, Novi Ligure–Tortona e Acqui Terme–Ovada.

INFO – Segreteria Didattica di Alessandria al numero 0131-207206 o contattare la dott.ssa Annalisa Gaggio all’indirizzo e-mail [email protected] .