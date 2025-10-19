Canonizzazioni, Fontana in piazza San Pietro: “I Santi costruttori di pace”

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha partecipato stamane, in piazza San Pietro alla cerimonia per le canonizzazioni: “Sono felice che il nostro Paese esprima tre nuovi santi, Vincenza Maria Poloni, Maria Troncatti e Bartolo Longo, testimoni di carità e di fede. Da veronese sono particolarmente legato a Santa Vincenza Maria Poloni, carismatica fondatrice dell’Istituto delle Sorelle della Misericordia, che ha dedicato la sua vita alla cura dei malati e all’aiuto dei più fragili. La sua canonizzazione rappresenta anche un omaggio e un riconoscimento al mondo del volontariato e a chi, ogni giorno, investe nel bene comune e nella solidarietà. La storia di San Bartolo Longo, legata al santuario di Pompei, dove sono stato più volte, l’ultima ad agosto, testimonia come le opere di santità siano promotrici di una autentica rinascita di territori e luoghi. In tempi funestati da guerre e divisioni, i santi sono veri costruttori di pace e continuano ad ispirare con la forza del loro esempio”.

mgg/mca3 (fonte video: Camera dei Deputati)

