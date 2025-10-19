Attualità Cronaca Video

Soccorsi 91 migranti al largo di Lampedusa, 2 morti

Di

Ott 19, 2025


LAMPEDUSA (ITALPRESS) – Si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi un’operazione di soccorso condotta dalla Guardia Costiera, al largo di Lampedusa, che ha consentito di trarre in salvo 91 persone. L’intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione pervenuta da un assetto aereo Frontex, relativa a un’imbarcazione alla deriva a circa 16 miglia nautiche da Lampedusa.
Sul posto sono intervenute le motovedette CP 301 e CP 336 della Guardia Costiera. Una volta raggiunta l’imbarcazione, gli equipaggi hanno provveduto al trasbordo delle persone presenti a bordo. Durante l’ispezione dei locali sottocoperta, sono stati rinvenuti altri migranti in gravi condizioni sanitarie e due salme, entrambe di sesso maschile. Le 91 persone soccorse — 85 uomini, una donna e cinque presunti minori — molte delle quali in precarie condizioni di salute, sono state successivamente sbarcate a Lampedusa e affidate alle cure del personale sanitario presente a terra.
mgg (Fonte video: Guardia Costiera)

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 20 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 19, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Arredamento: i dettagli vintage che riportano l’anima nelle case moderne

Ott 19, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Dagli USA: “Imminente attacco Hamas contro i civili a Gaza, tregua a rischio”

Ott 19, 2025

Ti sei perso...

Calcio Sport

Serie A: il Milan batte 2-1 la Fiorentina e vola in testa

Ott 20, 2025
Motori Sport

Formula Uno: Verstappen vince ad Austin davanti a Norris e Leclerc

Ott 20, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 20 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 19, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: l’Atalanta sbatte su Provedel e sul palo, 0-0 contro la Lazio

Ott 19, 2025