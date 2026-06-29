Il ministro Calderone: “La tutela dei lavoratori è un pilastro dell’Europa”

LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha chiesto oggi l’istituzione di una Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e la protezione e la dignità dei lavoratori, durante la riunione del Consiglio EPSCO a Lussemburgo. La Giornata si celebrerebbe l’8 agosto di ogni anno, in ricordo della tragedia di Marcinelle in Belgio. La richiesta è cofirmata da Belgio e Ungheria, con il sostegno da parte della Germania, Romania, Spagna e Malta: “La tragedia di Marcinelle del 1956 appartiene alla nostra memoria collettiva: è l’espressione concreta di quell’Europa dei popoli e dei lavoratori che stava prendendo forma negli stessi anni in cui venivano poste le fondamenta dell’integrazione europea”, ha affermato Calderone.

“Nel 2026, in occasione del 70° anniversario di quella tragedia, l’istituzione di una Giornata europea permetterebbe di riconoscere che la memoria delle vittime del lavoro in Europa appartiene al patrimonio morale dell’Unione e che la tutela della vita, della salute e della dignità dei lavoratori ne costituisce uno dei pilastri fondamentali”, ha aggiunto. La proposta, che può già contare sull’approvazione a larga maggioranza di una risoluzione del Parlamento europeo, ha ricevuto il sostegno anche di Croazia, Grecia e Polonia. La Commissione europea ha preso buona nota della proposta, assicurando attenzione e impegno a tal fine.

-Foto: ufficio stampa Consiglio d’Europa-

(ITALPRESS).