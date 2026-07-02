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Musica: Carlo Audino, il nuovo singolo ‘Restami addosso’ è su tutte le piattaforme

DiRaimondo Bovone

Lug 2, 2026 , , , , , ,

Restami addosso”, il nuovo singolo di Carlo Audino, è uscito a metà giugno. Si tratta di una ballata contemporanea che esplora il confine sottile tra presenza e assenza, tra ciò che resta e ciò che inevitabilmente cambia. Ambientata tra cieli rossi e mare blu, la canzone racconta un amore sospeso nel tempo, fatto di gesti semplici e promesse fragili. Il brano si sviluppa su una produzione pop dalle sfumature elettroniche leggere, capace di sostenere un racconto emotivo intimo e universale.
“Restami addosso”, già disponibile in tutte le piattaforme digitali, è costruita su immagini evocative — il sole che tramonta, la sabbia che scivola, le onde che parlano — diventando metafora di un legame che continua a vivere anche oltre la distanza.
Il ritornello, diretto e memorabile, racchiude il cuore del brano: il desiderio di trattenere qualcuno, di restare impressi l’uno nell’altro come un’estate che non si dimentica.
Con questo singolo, Carlo Audino conferma una scrittura sensibile e visiva, capace di trasformare emozioni personali in un linguaggio condiviso. 

VIDEOCLIP – https://www.youtube.com/watch?v=YkO8vRtInRM

BIOGRAFIA DELL’ARTISTA – Nato nel 1964, Carlo Audino inizia a suonare la chitarra a 15 anni, seguendo le orme del padre Antonio. Nel giro di pochi mesi comincia a scrivere i primi brani ispirato, oltre che dagli altri cantautori, soprattutto da Ivan Graziani, Lucio Battisti e Mango. Negli anni successivi partecipa ad innumerevoli festival e concorsi musicali durante i quali entra in contatto con altri artisti suoi coetanei. Nel 1996 e 1997 è all’Accademia della Canzone di Sanremo con un giovane e spaesato amico di allora: Tiziano Ferro. Nel frattempo crea uno studio di registrazione per poter fissare le proprie emozioni, migliorando le sue qualità di arrangiatore e tecnico del suono. Suona in maniera continuativa con band più o meno improvvisate e in duo in moltissimi pianobar e pub, soprattutto di Roma e provincia, ma anche di Milano, Londra e generalmente del Kent (UK). Nel 2012 un gravissimo incidente stradale lo rende disabile e per continuare a suonare la chitarra è costretto a modificarne radicalmente la tecnica: vi riesce grazie alla forza di volontà e l’amore per la musica. Dal 2021 ha iniziato a pubblicare le sue canzoni. Finalista nel concorso Marche in…Canto nel 2025. Nel 2026 si esibisce a Sanremo Unlimited presso Casa Sanremo.

LINK – https://carloaudino.it/
https://www.facebook.com/karlaudino
https://www.instagram.com/carlo_audino_music
https://open.spotify.com/intl-it/artist/67lsVndBoiZORqZdHSCoQl

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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