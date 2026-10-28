Attualità Cronaca

Cosenza: blitz contro la ‘Ndrangheta, 41 arresti

Di

Ott 28, 2026

COSENZA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del Comando Provinciale di Cosenza stanno dando esecuzione a 41 misure cautelari di cui 24 di custodia in carcere e 17 agli arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, omicidio, detenzione e porto di armi da fuoco, estorsione, rapina, furto, intestazione fittizia di beni, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tutti aggravati da metodo e finalità mafiose, nonché patto elettorale politico mafioso.
– foto ufficio stampa Carabinieri –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 28 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 27, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Palermo: controlli antidroga nei quartieri Borgo Vecchio e Ballarò, 1 arresto

Ott 27, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

La Commissione UE propone di rafforzare Frontex: al centro anche i rimpatri

Ott 27, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Carta d’identità elettronica: mercoledì 4 novembre ‘open day’ al Comune di Alessandria

Ott 28, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Cosenza: blitz contro la ‘Ndrangheta, 41 arresti

Ott 28, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Fondazione CRAL: 80.000 euro a sostegno delle attività di ricerca dell’Ospedale IRCCS

Ott 28, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Adams illude il Torino, il Como rimonta e vince 3-1

Ott 28, 2026