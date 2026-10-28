Carta d’identità elettronica: mercoledì 4 novembre ‘open day’ al Comune di Alessandria

Sportelli aperti ad accesso libero, dalle 14.30, solo per i residenti, sino ad esaurimento dei 40 posti disponibili, per sostituire le carte d’identità cartacee, che scadranno il 31 gennaio 2027.

L’Ufficio Anagrafe del Comune di Alessandria organizza per mercoledì 4 novembre, a partire dalle ore 14:30, un “Open Day” straordinario dedicato esclusivamente ai residenti ancora in possesso di carta d’identità cartacea, ad accesso libero e senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento dei 40 posti disponibili. I cittadini interessati potranno recarsi direttamente agli sportelli degli uffici situati al 1° piano del Palazzo Comunale, lato sinistro, a partire dalle ore 14:20, orario di apertura della sala d’attesa, muniti di carta d’identità cartacea e di una fototessera recente, scattata da non più di 6 mesi. I requisiti di residenza e possesso di carta d’identità cartacea saranno verificati al momento dell’accesso e non saranno ammesse eccezioni.