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Carta d’identità elettronica: mercoledì 4 novembre ‘open day’ al Comune di Alessandria

DiRaimondo Bovone

Ott 28, 2026 , , , , , , ,

Sportelli aperti ad accesso libero, dalle 14.30, solo per i residenti, sino ad esaurimento dei 40 posti disponibili, per sostituire le carte d’identità cartacee, che scadranno il 31 gennaio 2027.

L’Ufficio Anagrafe del Comune di Alessandria organizza per mercoledì 4 novembre, a partire dalle ore 14:30, un “Open Day” straordinario dedicato esclusivamente ai residenti ancora in possesso di carta d’identità cartacea, ad accesso libero e senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento dei 40 posti disponibili. I cittadini interessati potranno recarsi direttamente agli sportelli degli uffici situati al 1° piano del Palazzo Comunale, lato sinistro, a partire dalle ore 14:20, orario di apertura della sala d’attesa, muniti di carta d’identità cartacea e di una fototessera recente, scattata da non più di 6 mesi. I requisiti di residenza e possesso di carta d’identità cartacea saranno verificati al momento dell’accesso e non saranno ammesse eccezioni.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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