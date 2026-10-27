Palermo: controlli antidroga nei quartieri Borgo Vecchio e Ballarò, 1 arresto

PALERMO (ITALPRESS) – Un giovane palermitano è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga nel corso di controlli condotti dai carabinieri a Palermo. In Largo Alfano, nel quartiere Borgo Vecchio, i militari hanno fermato un 20enne, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sorpreso mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un 19enne. Quest’ultimo è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore. I Carabinieri hanno esteso le ricerche anche all’abitazione in uso all’indagato e il fiuto del cane antidroga ha permesso di trovare, nascosti sopra un soppalco del bagno, due panetti e mezzo di hashish e 8 stecche della medesima sostanza, per un peso complessivo di quasi 300 grammi, materiale destinato al taglio e confezionamento delle dosi e la somma di circa 230 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio. La perquisizione ha portato anche al ritrovamento di un revolver calibro 22 con matricola abrasa e 4 cartucce dello stesso calibro e due pistole scacciacani, di cui una priva del previsto tappo rosso. L’arma, particolarmente pericolosa e prontamente disponibile, è stata posta sotto sequestro per le successive analisi tecnico-balistiche volte a verificarne l’eventuale utilizzo in recenti episodi criminosi. Contestualmente, nel quartiere Ballarò, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno trovato e sequestrato a carico di ignoti ulteriori 8 panetti di hashish, per un peso complessivo superiore ai 700 grammi. La droga era stata abilmente occultata all’interno di una fessura ricavata in una parete sulla pubblica via, pronta per essere recuperata e immessa nel mercato dello spaccio locale. Il 20enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. vbo/gtr

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