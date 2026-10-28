Fondazione CRAL: 80.000 euro a sostegno delle attività di ricerca dell’Ospedale IRCCS

Il CdA della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha approvato all’unanimità la proposta del presidente Paolo Arrobbio di fornire un contributo di 80.000 euro a favore del DAIRI dell’Ospedale Universitario di Alessandria, per progettazione, programmazione scientifica e valorizzazione dei risultati della ricerca.

LE PAROLE – Il presidente Arrobbio spiega la scelta dell’ente che presiede: “Investiamo sulla crescita di tutta la nostra comunità, attraverso percorsi di cura di eccellenza. Sostenere le attività di ricerca e di sviluppo della progettazione del nuovo IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, primo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblico di tutto il Piemonte, significa contribuire ad elevare non solo la ricerca medico-scientifica e la qualità dei percorsi curativi per i pazienti, ma anche dare impulso alla crescita complessiva, economica e culturale, di tutta la nostra provincia. Per tutti noi, cittadini della provincia di Alessandria e, prima o poi, inevitabilmente anche pazienti destinati a fare ricorso ai servizi erogati dall’Ospedale, poter contare sull’esistenza di un IRCCS che è in grado di offrirci il massimo in termini di ricerca, di diagnostica e di cura, è importantissimo. Per questo la Fondazione ha deciso di esserci. Tra un decennio Alessandria sarà davvero uno dei principali poli di eccellenza medico scientifica del Paese, e cogliere questa opportunità significa accompagnare tutto il nostro territorio”.