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Pesaro: arrestati 4 albanesi specializzati in furti tra Lombardia e Marche

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Mag 13, 2026
PESARO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura di Pesaro, hanno fermato 4 cittadini albanesi, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione e ricettazione commessi tra Lombardia e Marche tra febbraio e aprile. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Milano insieme ai colleghi di Pesaro, ha consentito di individuare la base logistica del gruppo criminale in un box sotterraneo situato a Vimodrone, nel Milanese, utilizzato come punto di partenza per le trasferte finalizzate alla commissione dei reati.
vbo/mca3
(fonte video: Polizia di Stato)

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