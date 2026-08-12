Lago Maggiore: sere d’agosto al San Carlone, giovedì 13 e giovedì 20 visite guidate

Proseguono le “Sere d’Estate al Sancarlone”, il calendario di appuntamenti serali presso la Statua di San Carlo Borromeo di Arona, uno dei simboli più iconici del territorio del Lago Maggiore: gli ultimi appuntamenti, curati da Archeologistics, saranno giovedì 13 e il 20 agosto 2026.

L’iniziativa propone un’esperienza suggestiva che unisce cultura, storia, musica e momenti conviviali, offrendo al pubblico l’occasione di vivere piacevoli momenti presso il colosso in una veste inedita, nella luce del tramonto e nella cornice panoramica del lago.

Si tratta di aperture oltre l’orario normale di visita, dopo le 18.30, per godere delle temperature meno calde, ammirando il panorama e la brezza lacustre dalla terrazza e, allo stesso tempo, conoscendo la storia di questa statua che dal 1698 domina la città di Arona e il Lago Maggiore.

Prenotazione obbligatoria: www.archeologistics.it/servizi-educativi/sere-destate-al-sancarlone-672.html

IL PROGRAMMA – Giovedì 13 agosto alle 18.30 e alle 20 – Visita guidata serale e cocktail alla Terrazza Paradiso – Nel cuore dell’estate torna la formula che unisce cultura e convivialità. Prima o dopo la visita guidata, i partecipanti potranno vivere un momento di relax con un cocktail presso la Terrazza Paradiso, godendo della vista sul lago e dell’atmosfera estiva che caratterizza il Sancarlone nelle ore serali. Sono previsti 2 turni: uno alle ore 18.30 (prima cocktail e poi visita guidata) e uno alle ore 20 (prima visita guidata e a seguire cocktail).

Giovedì 20 agosto alle ore 19 – Visita guidata serale – Appuntamento dedicato all’approfondimento storico e artistico del Sancarlone. La visita guidata alle ore 19 permetterà di conoscere da vicino la storia della statua, le tecniche costruttive e il suo significato simbolico, in un contesto serale che ne esalta il fascino e la monumentalità.

La finestra sulla schiena della statua