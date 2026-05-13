Attualità Cronaca Video

Catania, arrestato trafficante di droga: in auto aveva 4,5 kg di cocaina

Di

Mag 13, 2026
CATANIA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un trafficante di droga che trasportava a bordo di un’auto circa 4,5 kg di cocaina. Le Fiamme gialle hanno sottoposto a controllo un veicolo intimando l’alt all’uscita del casello autostradale di Acireale. Il conducente, di origine catanese, è apparso sin da subito agitato, motivo che ha insospettito i finanzieri, tanto da indurli a effettuare una perquisizione. Così gli investigatori hanno trovato 4 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 4,5 kg, abilmente occultati all’interno di un pannello laterale nella zona del sedile posteriore. La droga è stata sequestrata e il conducente arrestato. La cocaina, una volta immessa in commercio al dettaglio, avrebbe fruttato quasi 1 milione di euro.
vbo/mca3
(fonte video: Guardia di Finanza)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro Crosetto: “Nessuna missione a Hormuz senza una vera tregua”

Mag 13, 2026
Attualità Cronaca Video

Pesaro: arrestati 4 albanesi specializzati in furti tra Lombardia e Marche

Mag 13, 2026
Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: confiscati beni ad un esponente della ‘ndrangheta

Mag 13, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

La Mozzarella di Bufala Dop racconta il Made in Italy a Tuttofood

Mag 13, 2026
IN EVIDENZA

Italy on Madison riporta il Made in Italy nel cuore di New York

Mag 13, 2026
IN EVIDENZA

Sanità, in Italia rapporto spesa/Pil inferiore alla media Ue

Mag 13, 2026
IN EVIDENZA

UniPa, Napoli “Momento positivo per Ateneo, invertito trend sulle magistrali”

Mag 13, 2026