Attualità Curiosità Video

Cina: aumentano gli elefanti selvatici

Di

Ago 13, 2025


PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – La popolazione di elefanti asiatici selvatici nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina è aumentata da 180 unità negli anni ’80 alle oltre 300 attuali, con un continuo incremento grazie agli sforzi di conservazione degli ultimi decenni, secondo quanto riportato dalle autorità locali.
Gli elefanti asiatici, una specie selvaggia protetta in Cina, hanno visto espandere il loro habitat grazie ai maggiori sforzi del Paese per preservare il loro ambiente naturale.
Gli elefanti selvatici, una volta timorosi degli esseri umani, si sono ora adattati a vivere accanto a loro. Entrano frequentemente nelle zone agricole e nei villaggi per cercare cibo. Per prevenire criticità, il Centro di Monitoraggio e Allerta Precoce per gli Elefanti Asiatici dello Yunnan utilizza droni, telecamere a infrarossi e altre attrezzature.

sat/gtr
(Fonte video CCTV)

Di

Articoli correlati

Cucina Economia Video

L’olio d’oliva protagonista sui mercati esteri

Ago 13, 2025
Economia Video

Lavoro agricolo, scoperte 729 posizioni irregolari

Ago 13, 2025
Curiosità Economia

Carburanti, prezzi ai minimi dall’estate 2021

Ago 13, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Barca con migranti si ribalta a Lampedusa, ci sono vittime

Ago 13, 2025
IN EVIDENZA

Tg Sport – 13/8/2025

Ago 13, 2025
IN EVIDENZA

Emergenza incendi in Spagna, due vittime e migliaia persone evacuate

Ago 13, 2025
IN EVIDENZA

Naufragio Lampedusa, Croce Rossa “In hotspot 56 superstiti accolti”

Ago 13, 2025