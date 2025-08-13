Roma: 2 roghi in poche ore nella periferia, denunciato un romeno





ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Capena hanno denunciato un 43enne romeno, gravemente indiziato di avere appiccato il fuoco, due volte in poche ore, in due terreni in prossimità della via Tiberina. L’11 agosto, nel pomeriggio, al NUE 112 sono giunte segnalazioni di un incendio in corso in un terreno adiacente alla via Tiberina, nel comune di Capena. Il tempestivo intervento dei Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di servizi mirati al contrasto di tali reati, ha permesso di bloccare immediatamente un uomo di 43 anni, senza fissa dimora e già gravato da precedenti per incendi dolosi. Le fiamme, che hanno interessato un’area di circa un ettaro, sono state domate grazie al pronto intervento congiunto dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Non si sono registrati feriti. Le immediate indagini e i successivi accertamenti hanno portato al sequestro di due accendini in possesso dell’indagato, identificato anche come presunto autore di un altro incendio, sviluppatosi nella stessa zona nelle prime ore dell’11 agosto e prontamente spento. L’uomo è stato denunciato alla Procura presso il Tribunale di Tivoli e non ha fornito alcuna giustificazione per il suo gesto. vbo/mca3

(Fonte video: Carabinieri)