Zonta Club Alessandria invita i bambini a sognare il futuro: venerdì 9 ottobre a Palatium Vetus

L’educazione è da sempre un pilastro della mission di Zonta Club Alessandria e l’anno sociale 2026-2027 si apre con una grande novità: per la prima volta il Club propone un progetto rivolto ai più piccoli, gli studenti delle classi III, IV e V delle elementari. Il progetto educativo “IO SARO’” si presenta in occasione dell’Ottobre Alessandrino: dopo l’esordio del 2 ottobre, l’appuntamento sarà venerdì 9 ottobre (ore 11), nella sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio che lo sostiene nell’ambito del bando FUTURA.

Zonta Club Alessandria rinnova la collaborazione con l’Ottobre Alessandrino e nelle presentazioni di ottobre, alcuni testimonial racconteranno la propria esperienza: Sabina Malgora, egittologa, presidente di Mummy Project, Simone Bigotti, Ceo di BBBell, Ambra Gaudenzi, gallerista con attività a Genova e Milano, Fabio Borlini allenatore di calcio, sveleranno se i loro sogni si sono esauditi e quale percorso hanno fatto per arrivarci.

IL PROGETTO – Tutte le scuole primarie della provincia di Alessandria hanno ricevuto le informazioni per partecipare. IO SARÒ è un percorso educativo promosso da Zonta Club Alessandria, in collaborazione con Rose Gialle di Alessandria ETS e Fondazione Garbi, con il patrocinio di numerosi Comuni della provincia di Alessandria e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Nasce da una convinzione semplice: ogni bambino deve crescere sapendo che c’è un posto, per lei e per lui, nel mondo, e che può sviluppare il proprio potenziale.

INFO – Contattare Zonta Club Alessandria: tel. 339-8512631; email [email protected]

LE PAROLE – Nadia Biancato, presidente di Zonta Club Alessandria, spiega: “Il progetto non chiede ai bambini solo quale mestiere sognino di fare da grandi: li accompagna ad immaginare chi saranno come persone. La professione conta, ma contano ancora di più le qualità umane che ciascuno può coltivare per realizzare i propri sogni ed essere parte della propria comunità. Poiché se ne parla all’interno dell’Ottobre Alessandrino, Zonta Club Alessandria proporrà anche la visione del cortometraggio ‘Puoi essere ciò che vuoi’, scritto e diretto dagli studenti della media ‘Serena Pacelli’ di Altamura”.

Presentazione di ‘Io sarò’ di venerdì 2 ottobre