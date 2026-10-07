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Fondazione CRAL: ripartono le proposte per le scuole, con laboratori gratuiti e grandi mostre

DiRaimondo Bovone

Ott 7, 2026 , , , , ,

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria rinnova il proprio impegno a fianco del mondo della scuola ,confermando per il nuovo anno scolastico l’offerta di percorsi educativi, visite guidate e laboratori completamente gratuiti per gli studenti di ogni ordine e grado.
Un punto di riferimento consolidato che quest’anno si arricchisce di un’offerta culturale e formativa di eccezionale rilievo: dal prossimo 27 novembre la sede espositiva di Palatium Vetus aprirà le porte alla grande e attesa retrospettiva su Giovanni Migliara, evento espositivo di grande valore storico-artistico. Accanto ai percorsi tradizionali alla scoperta delle collezioni permanenti della Fondazione — che spaziano dai capolavori dell’800 e del 900 (con opere di Pellizza da Volpedo, Angelo Barabino, Pietro Morbelli, Carlo Carrà e Pietro Morando) fino ai reperti archeologici medievali esposti nell’antica ghiacciaia del Palazzo — gli studenti potranno esplorare l’universo visivo di Migliara attraverso laboratori didattici inediti, pensati per stimolare la creatività, la lettura della luce e l’amore per il patrimonio artistico locale.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL

LE PAROLE – Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio, illustra il programma: «Con l’avvio delle nuove proposte didattiche e l’imminente inaugurazione della mostra dedicata a Giovanni Migliara, la Fondazione intende offrire ai giovani un’occasione concreta per scoprire le radici e la bellezza del nostro territorio. Palatium Vetus si conferma sempre più come una “casa della cultura”, viva e accessibile, capace di unire la didattica quotidiana alla scoperta di grandi eventi espositivi di livello nazionale. Investire sui ragazzi significa costruire il futuro, valorizzando la comunità».

LE ATTIVITA’ – Si svolgono dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio (venerdì solo al mattino) grazie al coordinamento di operatori specializzati e alla fornitura di tutti i materiali necessari (tempere, creta, pastelli), interamente a carico della Fondazione.
INFO – Visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale: www.fondazionecralessandria.it
CONTATTI SCUOLA – Telefono: 347-8095172; Email: [email protected]

La facciata di Palatium Vetus, sede della Fondazione CRAL

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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