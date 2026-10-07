Fondazione CRAL: ripartono le proposte per le scuole, con laboratori gratuiti e grandi mostre

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria rinnova il proprio impegno a fianco del mondo della scuola ,confermando per il nuovo anno scolastico l’offerta di percorsi educativi, visite guidate e laboratori completamente gratuiti per gli studenti di ogni ordine e grado.

Un punto di riferimento consolidato che quest’anno si arricchisce di un’offerta culturale e formativa di eccezionale rilievo: dal prossimo 27 novembre la sede espositiva di Palatium Vetus aprirà le porte alla grande e attesa retrospettiva su Giovanni Migliara, evento espositivo di grande valore storico-artistico. Accanto ai percorsi tradizionali alla scoperta delle collezioni permanenti della Fondazione — che spaziano dai capolavori dell’800 e del 900 (con opere di Pellizza da Volpedo, Angelo Barabino, Pietro Morbelli, Carlo Carrà e Pietro Morando) fino ai reperti archeologici medievali esposti nell’antica ghiacciaia del Palazzo — gli studenti potranno esplorare l’universo visivo di Migliara attraverso laboratori didattici inediti, pensati per stimolare la creatività, la lettura della luce e l’amore per il patrimonio artistico locale.

Paolo Arrobbio, presidente Fondazione CRAL

LE PAROLE – Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio, illustra il programma: «Con l’avvio delle nuove proposte didattiche e l’imminente inaugurazione della mostra dedicata a Giovanni Migliara, la Fondazione intende offrire ai giovani un’occasione concreta per scoprire le radici e la bellezza del nostro territorio. Palatium Vetus si conferma sempre più come una “casa della cultura”, viva e accessibile, capace di unire la didattica quotidiana alla scoperta di grandi eventi espositivi di livello nazionale. Investire sui ragazzi significa costruire il futuro, valorizzando la comunità».

LE ATTIVITA’ – Si svolgono dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio (venerdì solo al mattino) grazie al coordinamento di operatori specializzati e alla fornitura di tutti i materiali necessari (tempere, creta, pastelli), interamente a carico della Fondazione.

INFO – Visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale: www.fondazionecralessandria.it

CONTATTI SCUOLA – Telefono: 347-8095172; Email: [email protected]

La facciata di Palatium Vetus, sede della Fondazione CRAL