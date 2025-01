Servizio Civile alle ACLI della provincia per giovani 18-28 anni. Bando fino al 18 febbraio

È uscito il Bando Servizio Civile Universale con cui le ACLI Alessandria aps cercano giovani (18-28 anni) per un progetto di 12 mesi e un compenso di 507,30 euro mensili. Si tratta del progetto “Radici” – combattere l’esclusione sociale, l’isolamento e il ‘digital divide’ generazionale. Tutelare le persone anziane per prevenire eventuali truffe. Codice progetto PTCSU0006024012685NXTX – indirizzo sede via Faà di Bruno, 79.



Il Bando scadrà il 18 febbraio 2024 alle ore 14. Ci si candida con lo SPID su Domande On Line. Si può fare domanda per UN SOLO progetto. Possono candidarsi: cittadini italiani, cittadini dei Paesi UE, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. Per info [email protected] o telefonare 0131-25.10.91. Il Servizio Civile è un anno di formazione in un ambiente lavorativo qualificato, darà un’attestazione per il CV e il riscatto di 1 anno di pensione.



Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04