Sanità regionale: 23.500 prestazioni con le visite serali e nei weekend. Taglio alle lista d’attesa

A poco più di un mese dall’avvio in tutto il Piemonte, le visite e gli esami serali e nei fine settimana hanno superato le 23.500 prestazioni (22 febbraio-31 marzo). La novità pare incontrare l’apprezzamento degli utenti, con la riduzione dei tempi d’attesa, mentre l’impegno continuo di ASL e professionisti aderenti porterà la Regione a raggiungere, probabilmente, le 50.000 prestazioni prefissate entro il mese di giugno.

Nel periodo fin qui considerato, Alessandria ha fornito 1.629 prestazioni aggiuntive (897 ASL, 732 Ospedale).

LE PAROLE – Così l’assessore piemontese alla Sanità, Federico Riboldi: «La riduzione delle liste d’attesa è la priorità che abbiamo indicato ai direttori generali delle ASR, unitamente all’equilibrio dei conti presupposto fondamentale per la sostenibilità del sistema sanitario regionale. Nel bilancio di previsione 2025 le risorse per le liste d’attesa sono passate da 25 a 37 milioni. La struttura dell’assessorato lavora ogni giorno sul monitoraggio in tempo reale, e siamo orgogliosi che il ministro Schillaci abbia indicato il Piemonte come una delle Regioni più attive su questo fronte. Rinnoviamo l’impegno per riportare la situazione sotto controllo».

COME PRENOTARE – CUP REGIONALE – numero unico 800.000.500, tutti i giorni dalle 8 alle 20 (festività nazionali escluse) – Attivo anche da cellulare.

SPORTELLI AURA – piano terra del Presidio Civile – Blocco A, lunedì-venerdì 8-18 – con impegnativa medica.

SITO DELL’Ospedale: https://www.ospedale.al.it/it/scheda-informativa/prenotare-una-visita