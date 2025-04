Mercoledì 9 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Patty Pravo (1948), Italia, cantante.

Nicoletta Strambelli fu icona della generazione dell’emancipazione femminile e ‘Ragazza del Piper‘. Coi grandi successi ‘Ragazzo triste’, ‘La bambola’, ‘Pazza idea’ fece successo. Prima straniera a cantare in Cina (’94), nel ’97 portò a Sanremo ‘E dimmi che non vuoi morire’, con cui prese 2 dischi di platino e Premio della Critica, poi arrivarono ‘Premio alla carriera’ (’03), Nastro d’argento (’10) e Premio Lunezia (’12). Ebbe flirts con Giorgio D’Adamo (New Trolls), Bill Conti, Maurizio Vandelli (Equipe ’84), Red Canzian (Pooh) e Vasco Rossi. Senza figli, si sposò 6 volte e divorziò sempre. Ha venduto circa 120 milioni di dischi.