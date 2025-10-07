Medio Oriente, Netanyahu: “La fine della guerra è vicina”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo vicini alla fine della guerra, ma non ci siamo ancora arrivati”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, intervistato dal giornalista Ben Shapiro, con cui ha parlato dei negoziati in corso a Sharm el-Sheikh, in Egitto, per porre fine al conflitto a Gaza e liberare gli ostaggi. Parlando del piano del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Netanyahu ha affermato: “E’ stata un’iniziativa congiunta. Hamas ha cercato di ricattare Israele e il mondo intero per convincerli ad accettare le sue condizioni. Ogni potenza ha bisogno di alleati. Sia la Cina che la Russia. Non chiediamo un supporto militare, ce la siamo cavata bene per oltre 75 anni. Abbiamo impedito all’Iran di sviluppare armi nucleari che alla fine avrebbero raggiunto gli Stati Uniti”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).