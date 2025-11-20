Attualità Alessandrina Costume & Società Cultura & Eventi

Pro Loco Lisòndria 1168 fra acqua potabile e musica in chiesa: stasera e domani 2 eventi

Giovedì 20 novembre alle ore 20.45, presso la Ex Taglieria del Pelo di Alessandria (via Wagner, 38), si terrà la conferenza pubblica dal titolo “La salute in un bicchiere d’acqua”, un incontro dedicato alla scoperta delle acque minerali e termali, delle loro proprietà salutari e delle sfumature di gusto che le rendono uniche. Relatore della serata sarà il dott. Marco Castellisommelier delle acque minerali e termali, che guiderà il pubblico in un viaggio affascinante tra sorgenti, composizioni e benefici, offrendo anche strumenti utili per scegliere consapevolmente l’acqua più adatta alle proprie esigenze.
Modera la serata Monica Bogliolo, vicepresidente Proloco Lisòndria 1168. INGRESSO GRATUITO.
INFO – Proloco Lisòndria 1168�� Tel. 3287061963 – 3517321782
�� Email: [email protected]
CREDITI – Lorenzo fiori, San Giuliano – Magaritto Silvano, distributore macchine caffè Lavazza

Venerdì 21 novembre alle ore 21, Chiesa Santa Maria del Carmine (via Guasco 11): “Non solo Opera!” Presentazione de “Il cuore racconta” libro di Ivana Zin. Con le illustrazioni di Chiara Corradi e delle sue allieve, voce narrante di Arianna Borgoglio. A seguire concerto di Jiaxuan Wen, soprano e Ivana Zincone, pianoforte.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

