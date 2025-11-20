Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria vola, ora comanda da sola il girone. Sabato arriva Mondovì

Dopo il successo per 3-0 sul campo di Volpiano (25-17, 25-15, 25-14), l’Acrobatica domina la classifica, capolista solitaria con 17 punti. Questo il commento di coach Napolitano dopo l’ultima vittoria: “Abbiamo dimostrato una forza di gruppo importante. Non guardiamo la classifica, siamo solo all’inizio, ma sento grande entusiasmo in città intorno alle nostre ragazze. Sabato prossimo Mondovì verrà ad Alessandria per fare risultato, quindimassima concentrazione”. Ecco i dati della squadra fin qui.

NUMERI: 6 vittorie-0 sconfitte; 28 set vinti-4 persi; 513 punti fatti-425 subiti.

PUNTI INDIVIDUALI: Bovolo 88, Coveccia 82, Agazzi 53, Adubea 46, Danaila 46, Marku E. 24, Balboni 18, Filippini 5, Manni 3, Trombin 2, Gennari, Bisio 1.

ACES: Coveccia 18, Danaila 7, Adubea 6, Agazzi 5, Balboni, Marku E., Manni 3, Bovolo, Trombin 2.

MURI: Danaila 12, Agazzi 11, Marku E., Adubea 6, Bovolo 5, Balboni 3, Coveccia 2, Filippini, Gennari 1.

LA PROSSIMA SFIDA – Una partita importantissima che si giocherà sabato 22 alle ore 18. L’Alessandria Volley si prepara ad una gara difficile in un PalaCima coloratissimo ed esaurito. Dalle ore 17 porte aperte alle altre società di pallavolo invitate e a tutti gli studenti (ingresso libero per Elementari, Medie, Superiori ed Università). Per tutti i tifosi ingresso ingresso a 5 euro (ridotto 3 euro). Sarà possibile un mini-abbonamento per 3 partite casalinghe consecutive al prezzo di 10 euro (ridotto 7 euro).

Così la centrale Jasmin Danaila a poche ore dalla gara: “Saremo impegnate nel dare il massimo per esprimere un gioco solido e determinato. Confidiamo nel sostegno del pubblico e nell’impegno di tutto il gruppo per ottenere un risultato positivo”.