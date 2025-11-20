Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica Alessandria vola, ora comanda da sola il girone. Sabato arriva Mondovì

DiRaimondo Bovone

Nov 20, 2025 , , , , , ,

Dopo il successo per 3-0 sul campo di Volpiano (25-17, 25-15, 25-14), l’Acrobatica domina la classifica, capolista solitaria con 17 punti. Questo il commento di coach Napolitano dopo l’ultima vittoria: “Abbiamo dimostrato una forza di gruppo importante. Non guardiamo la classifica, siamo solo all’inizio, ma sento grande entusiasmo in città intorno alle nostre ragazze. Sabato prossimo Mondovì verrà ad Alessandria per fare risultato, quindimassima concentrazione”. Ecco i dati della squadra fin qui.
NUMERI: 6 vittorie-0 sconfitte; 28 set vinti-4 persi; 513 punti fatti-425 subiti.
PUNTI INDIVIDUALI: Bovolo 88, Coveccia 82, Agazzi 53, Adubea 46, Danaila 46, Marku E. 24, Balboni 18, Filippini 5, Manni 3, Trombin 2, Gennari, Bisio 1.
ACES: Coveccia 18, Danaila 7, Adubea 6, Agazzi 5, Balboni, Marku E., Manni 3, Bovolo, Trombin 2.
MURI: Danaila 12, Agazzi 11, Marku E., Adubea 6, Bovolo 5, Balboni 3, Coveccia 2, Filippini, Gennari 1.

LA PROSSIMA SFIDA – Una partita importantissima che si giocherà sabato 22 alle ore 18. L’Alessandria Volley si prepara ad una gara difficile in un PalaCima coloratissimo ed esaurito. Dalle ore 17 porte aperte alle altre società di pallavolo invitate e a tutti gli studenti (ingresso libero per Elementari, Medie, Superiori ed Università). Per tutti i tifosi ingresso ingresso a 5 euro (ridotto 3 euro). Sarà possibile un mini-abbonamento per 3 partite casalinghe consecutive al prezzo di 10 euro (ridotto 7 euro).
Così la centrale Jasmin Danaila a poche ore dalla gara: Saremo impegnate nel dare il massimo per esprimere un gioco solido e determinato. Confidiamo nel sostegno del pubblico e nell’impegno di tutto il gruppo per ottenere un risultato positivo”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Costume & Società Cucina

Coldiretti dice stop al cibo spazzatura: consumi in calo nei distributori automatici a scuola

Nov 21, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Novi Ligure: domenica 23 novembre l’evento “Subacquea – Zero Barriere HSA”

Nov 21, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Nov 21, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

A4Zampe Attualità Costume & Società

Torino apre le porte a Quattrozampeinfiera, 22 e 23 novembre, tra Natale e sostenibilità

Nov 21, 2025 Raimondo Bovone
Economia Video

Lavoro: nel terziario oltre 200 contratti “pirata”

Nov 21, 2025
Attualità Cronaca Video

Milano: arrestati 2 italiani per detenzione e traffico di armi da guerra

Nov 21, 2025
Attualità Alessandrina Costume & Società Cucina

Coldiretti dice stop al cibo spazzatura: consumi in calo nei distributori automatici a scuola

Nov 21, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x