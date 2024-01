L’Amministrazione Comunale ha tra gli obiettivi di incrementare il sistema educativo 0-6 anni e, specialmente la fascia d’età sotto i 3 anni che riguarda la presenza sul territorio di asili nido.

Utilizzando le risorse del Fondo di Solidarietà Comunale 2023, si è deciso di ampliare il nido comunale “Il Campanellino” (scuola Cavour, via Santa Maria di Castello 9), portando 10 nuovi posti lattanti, che si aggiungeranno a quelli già potenziati in altre strutture, per un totale di 45 posti disponibili nelle strutture comunali di Alessandria.

Sempre grazie al Fondo di Solidarietà Comunale è stato anche possibile finanziare l’assunzione di 4 educatrici, necessaria al potenziamento dei posti nido a gestione diretta.

Questa la dichiarazione dell’assessora a Pubblica istruzione e Sistema educativo 0-6 anni, Maria Cornara: “Il potenziamento di 10 posti presso “Il Campanellino” rappresenta un ulteriore passo per raggiungere il traguardo prefissato: ampliare la possibilità di usufruire di questo servizio socio-educativo. Il percorso intrapreso continuerà nei prossimi anni. La frequenza dell’asilo nido offre stimoli preziosi che facilitano l’apprendimento, l’autonomia e la socializzazione dei piccoli”.