‘Piemove’, Alessandria esclusa. Noi Moderati: “Segnale grave di cattiva amministrazione”

Noi Moderati, nella persona del Commissario cittadino Avv. Matteo Ruffinotti, esprime forte preoccupazione per l’esclusione della città di Alessandria dal progetto regionale “Piemove”, che consente agli studenti universitari di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici.

Si tratta dell’ennesima occasione persa per la nostra città, che si vede nuovamente tagliata fuori da un’iniziativa utile, concreta e a beneficio delle nuove generazioni.

Al di là delle motivazioni tecniche, la responsabilità politica di quanto accaduto è evidente.

Ancora una volta Alessandria non riesce a tenere il passo con le altre realtà del Piemonte.

Questo episodio non è un caso isolato, ma la conferma di una gestione disattenta, lenta e priva di visione, che penalizza cittadini, famiglie e studenti.

Mentre l’amministrazione continua a produrre comunicati autocelebrativi, la città resta indietro nei fatti. Noi Moderati ci uniamo alle critiche già espresse dalle altre forze del centrodestra: è tempo di un cambio di passo reale, fondato sulla competenza e sulla capacità di cogliere le opportunità, non solo di raccontarle.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria