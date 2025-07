Il Comune insegue il progetto regionale ‘Piemove’ e si difende con la polemica politica

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato dal Comune di Alessandria

“Abbiamo comunicato già lunedì scorso all’assessore Gabusi la volontà di sottoscrivere il protocollo d’intesa. Come già chiarito, la volontà dell’Ente è quella di aderire all’iniziativa nel più breve tempo possibile. Riteniamo però scorretta la comunicazione del centrodestra che, dopo avere chiarito la posizione, sia pubblicamente nei comunicati stampa sia in consiglio comunale, insiste nel cercare di dimostrare il disinteresse dell’ente nel progetto, nonostante la convenzione in oggetto non sia mai pervenuta formalmente al Comune. Come già detto, siamo disposti a entrare nel protocollo d’intesa anche domani”.

Michelangelo Serra – Assessore ai Trasporti e Mobilità

