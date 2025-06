Ospedale di Alessandria: innovazione e ricerca per gastroenterologia pediatrica col ‘Centro Bosio’

Dedicata alla cura di patologie gastro-intestinali pediatriche, rappresenta uno dei modelli più avanzati di medicina integrata e traslazionale. Questo è la Unit Disease “Centro per la Patologia Digestiva Pediatrica Umberto Bosio”, istituita nel 2019 all’interno di Chirurgia Pediatrica, diretta dal dott. Alessio Pini Prato, con l’obiettivo di offrire ai piccoli pazienti percorsi specialistici allineati alle più recenti evidenze scientifiche.

Il cuore del progetto è la gestione multidisciplinare: chirurghi, gastroenterologi, nutrizionisti, fisioterapisti e psicologi lavorano in stretta sinergia, per garantire una presa in carico completa, dalla diagnosi al trattamento, fino al follow-up. Tra le principali patologie trattate rientra la malattia di Hirschsprung, una grave alterazione dello sviluppo delle cellule nervose intestinali che può compromettere la motilità e richiedere interventi complessi e lunghi percorsi di cura. Grazie a protocolli aggiornati e alla partecipazione a studi clinici, i bambini con Hirschsprung seguiti dal Centro Bosio ricevono un’assistenza all’avanguardia.

La vocazione alla ricerca traslazionale, ovvero l’integrazione tra clinica, ricerca e formazione, ha permesso al Centro Bosio di diventare un punto di riferimento non solo regionale, ma anche nazionale per l’innovazione nella chirurgia e nella gastro-enterologia pediatrica. Una conferma ulteriore della missione del DAIRI, diretto da Antonio Maconi, nel promuovere una ricerca orientata alla crescita della conoscenza e della qualità delle cure. Per sostenere la ricerca del DAIRI, e più in generale quella dell’Ospedale, contributi sulla pagina: www.fondazionesolidal.it/donazioni/.