Ospedale di Alessandria: giovani chirurghi vertebrali da tutta Italia al Centro simulazione

Formazione specialistica e innovazione. Su queste caratteristiche punta il corso dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria per giovani chirurghi vertebrali, provenienti da diverse regioni italiane, all’interno del Centro di Simulazione aziendale. Il progetto, che dura 1 anno con sessioni mensili, è articolato in più tappe: fase teorica, tenuta dal dr. Andrea Barbanera, direttore di Neurochirurgia, fase di simulazione su modelli avanzati (in materiali sintetici), fase di accesso alla sala operatoria per assistere a interventi reali.

Centro simulazione, fase teorica

Il corso, organizzato grazie alla disponibilità del Centro di Simulazione coordinato dal prof. Luigi Castello, direttore di Medicina Interna dell’AOU AL, ha l’obiettivo di coniugare apprendimento teorico, pratica simulata e osservazione clinica, secondo un approccio integrato che consente ai giovani specialisti di acquisire competenze tecniche e gestionali in un contesto altamente formativo.

L’iniziativa si inserisce nel piano di sviluppo della formazione specialistica promosso dal DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione) dell’Ospedale alessandrino, in sinergia con l’Università del Piemonte Orientale, che mira a valorizzare le competenze professionali attraverso percorsi didattici innovativi, basati sulla multidisciplinarietà, sull’evidenza scientifica e sull’evoluzione tecnologica.

LE PAROLE – Così i primari Barbanera e Castello: «L’integrazione tra simulazione e attività clinica rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per la formazione in ambito chirurgico. Offrire ai giovani chirurghi un ambiente sicuro, in cui esercitarsi, e un contesto clinico d’eccellenza, in cui osservare le tecniche più avanzate, significa investire sulla qualità e sulla sicurezza delle cure future».