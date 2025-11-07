Teatro a Monastero Bormida: domenica 9 c’è ‘Cartone’, viaggio poetico tra fragilità e rinascita

CARTONE – Perché il mondo sputa proprio quando nasce un fiore

di e con Paolo La Farina – con Eleonora Trivella – Produzione ReteTeatri

Domenica 9 novembre 2025 – ore 17 – Teatro Comunale – Via Marconi 19, Monastero Bormida (AT)

Dopo il grande successo dell’apertura di stagione con “La catena” di Andrea Bosca, Teatro nelle Valli Bormida prosegue con un nuovo appuntamento di grande intensità: domenica 9 novembre alle ore 17, al Teatro Comunale di Monastero Bormida, debutto nazionale di “CARTONE – Perché il mondo sputa proprio quando nasce un fiore“, la nuova produzione di ReteTeatri, scritta, diretta e interpretata da Paolo La Farina, con Eleonora Trivella.

LO SPETTACOLO – Viaggio poetico e visionario nella fragilità umana, capace di mescolare ironia e commozione. Un uomo di mezza età, borghese, si trova una sera costretto a uscire e ad affrontare una realtà che lo spaventa: un mare di scatole di cartone popolate da figure emarginate, senzatetto, migranti, anziani, tossicodipendenti, donne malate di mente. Incontrandoli, egli, inizialmente distaccato, intraprende un percorso che lo porterà, assieme a una ragazza che lo accompagna, a rivedere la propria vita, le proprie certezze, la propria empatia. Nulla sarà più come prima. Con uno stile che alterna comicità e malinconia, Cartone racconta il potere trasformativo dell’incontro e della solidarietà, ricordando che anche ciò che sembra scarto può diventare risorsa, e che la bellezza può nascere nei luoghi più inattesi.

Biglietti: €15 intero – €13 ridotto – Abbonamenti: 5 spettacoli a €50 | 3 spettacoli a €33

Prenotazioni: [email protected] – 389-0576711 – Biglietti online: www.mailticket.it/evento/49660/cartone

Teatro nelle Valli Bormida – ReteTeatri – [email protected] – 389-0576711

www.rete-teatri.it – www.teatronellevalli.it