Attualità Alessandrina Sport

Volley Femminile B1: al PalaCima domani arriva il Cus Torino, Acrobatica cerca la 5^ vittoria di fila

DiRaimondo Bovone

Nov 7, 2025 , , , , , ,

Domani, sabato 8 novembre alle ore 18, arriva al PalaCima il Cus Torino, 6° in classifica con 2 vittorie e 2 sconfitte. All’Acrobatica Alessandria, capolista a quota 11 insieme a Mondovi, serve un’altra vittoria, in attesa del big match del 22 novembre in casa.

LE PAROLE – Così la giocatrice Veronica Filippini: “Le ultime vittorie ci hanno dato fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Sappiamo però che vengono premiati il lavoro quotidiano in palestra, l’impegno e la costanza. Scenderemo in campo per dare il massimo, come sempre, e continuare a crescere come squadra”.
Coach Bruno Napolitano invita a restare con i piedi per terra, anche se in città c’è euforia intorno alle ragazze del volley: “Partita difficile, il Cus è una squadra che gioca molto con i centrali. Bisognerà adattarsi al loro gioco, serve concentrazione. La vittoria di Palau deve darci la forza per capire che abbiamo grandi potenzialità, senza dimenticare che ogni gara fa storia a sé. Ci aspettano 3 partite per capire chi siamo davvero: Torino in casa, la trasferta a Volpiano e Mondovì in casa il 22 novembre”.
Il presidente Andrea La Rosa trasuda entusiasmo ad ogni poro: “Contro ogni pronostico siamo sopra tutti con Mondovì. E’ un cammino lungo, ma stiamo costruendo un bel progetto. Non siamo i favoriti, però possiamo sognare. Chiediamo il sostegno di tutta la città e siamo certi che il PalaCima farà la sua parte”.

Coach Napolitano (a destra) col dt Boschini

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook dell’Alessandria Volley.
Il biglietto 🎫 per l’ingresso al #PalaCima  euro  5 euro. 
📌Grande attenzione ai più giovani: ingresso gratuito per tutti gli Under 13 e per le tesserate del settore giovanile dell’Alessandria Volley, mentre per i ragazzi dai 13 ai 17 anni biglietto ridotto a 3 euro. 


Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Mostre

Arte moderna e contemporanea alla Galleria Soave: mostra di Massimo Orsi dal 29 novembre

Nov 7, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Nov 7, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Europa League: la Roma vince 2-0 a Glasgow, in gol Soulè e Pellegrini

Nov 7, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Sport

Volley Femminile B1: al PalaCima domani arriva il Cus Torino, Acrobatica cerca la 5^ vittoria di fila

Nov 7, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Italpress €conomy – Puntata del 7 novembre 2025

Nov 7, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Mostre

Arte moderna e contemporanea alla Galleria Soave: mostra di Massimo Orsi dal 29 novembre

Nov 7, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Nov 7, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x