Volley Femminile B1: al PalaCima domani arriva il Cus Torino, Acrobatica cerca la 5^ vittoria di fila

Domani, sabato 8 novembre alle ore 18, arriva al PalaCima il Cus Torino, 6° in classifica con 2 vittorie e 2 sconfitte. All’Acrobatica Alessandria, capolista a quota 11 insieme a Mondovi, serve un’altra vittoria, in attesa del big match del 22 novembre in casa.
LE PAROLE – Così la giocatrice Veronica Filippini: “Le ultime vittorie ci hanno dato fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Sappiamo però che vengono premiati il lavoro quotidiano in palestra, l’impegno e la costanza. Scenderemo in campo per dare il massimo, come sempre, e continuare a crescere come squadra”.
Coach Bruno Napolitano invita a restare con i piedi per terra, anche se in città c’è euforia intorno alle ragazze del volley: “Partita difficile, il Cus è una squadra che gioca molto con i centrali. Bisognerà adattarsi al loro gioco, serve concentrazione. La vittoria di Palau deve darci la forza per capire che abbiamo grandi potenzialità, senza dimenticare che ogni gara fa storia a sé. Ci aspettano 3 partite per capire chi siamo davvero: Torino in casa, la trasferta a Volpiano e Mondovì in casa il 22 novembre”.
Il presidente Andrea La Rosa trasuda entusiasmo ad ogni poro: “Contro ogni pronostico siamo sopra tutti con Mondovì. E’ un cammino lungo, ma stiamo costruendo un bel progetto. Non siamo i favoriti, però possiamo sognare. Chiediamo il sostegno di tutta la città e siamo certi che il PalaCima farà la sua parte”.
La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook dell’Alessandria Volley.
Il biglietto per l’ingresso al #PalaCima euro 5 euro.
Grande attenzione ai più giovani: ingresso gratuito per tutti gli Under 13 e per le tesserate del settore giovanile dell’Alessandria Volley, mentre per i ragazzi dai 13 ai 17 anni biglietto ridotto a 3 euro.