Volley Femminile B1: al PalaCima domani arriva il Cus Torino, Acrobatica cerca la 5^ vittoria di fila

Domani, sabato 8 novembre alle ore 18, arriva al PalaCima il Cus Torino, 6° in classifica con 2 vittorie e 2 sconfitte. All’Acrobatica Alessandria, capolista a quota 11 insieme a Mondovi, serve un’altra vittoria, in attesa del big match del 22 novembre in casa.

LE PAROLE – Così la giocatrice Veronica Filippini: “Le ultime vittorie ci hanno dato fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Sappiamo però che vengono premiati il lavoro quotidiano in palestra, l’impegno e la costanza. Scenderemo in campo per dare il massimo, come sempre, e continuare a crescere come squadra”.

Coach Bruno Napolitano invita a restare con i piedi per terra, anche se in città c’è euforia intorno alle ragazze del volley: “Partita difficile, il Cus è una squadra che gioca molto con i centrali. Bisognerà adattarsi al loro gioco, serve concentrazione. La vittoria di Palau deve darci la forza per capire che abbiamo grandi potenzialità, senza dimenticare che ogni gara fa storia a sé. Ci aspettano 3 partite per capire chi siamo davvero: Torino in casa, la trasferta a Volpiano e Mondovì in casa il 22 novembre”.

Il presidente Andrea La Rosa trasuda entusiasmo ad ogni poro: “Contro ogni pronostico siamo sopra tutti con Mondovì. E’ un cammino lungo, ma stiamo costruendo un bel progetto. Non siamo i favoriti, però possiamo sognare. Chiediamo il sostegno di tutta la città e siamo certi che il PalaCima farà la sua parte”.

Coach Napolitano (a destra) col dt Boschini

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook dell’Alessandria Volley.

Il biglietto per l’ingresso al #PalaCima euro 5 euro.

Grande attenzione ai più giovani: ingresso gratuito per tutti gli Under 13 e per le tesserate del settore giovanile dell’Alessandria Volley, mentre per i ragazzi dai 13 ai 17 anni biglietto ridotto a 3 euro.



